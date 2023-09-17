بعد توجيهات الرئيس السيسي.. «التأمينات» تعلن موعد زيادة المعاشات خلال ساعات

تعتزم الهيئة القومية للتأمينات، إصدار بيانا تفصيليا حول زيادة المعاشات، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية، أمس السبت.

موعد إعلان زيادة المعاشات

وقال مصدر في الهيئة القومية للتأمينات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خلال ساعات سيتم إعلان موعد وتكلفة زيادة المعاشات والتي من المقرر زيادتها إلى 600 جنيه، وفقا لتوجيها الرئيس السيسي.

وأشار المصدر، إلى أن البيان التفصيلي سيتضمن تفاصيل الزيادات، وموعد صرفها، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

أبرز قرارات الرئيس السيسي

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.