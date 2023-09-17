مايسة عطوة: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة بالمواطنين

قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إنّ قرارات الرئيس السيسي تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتة إلى أنّ كلمة الرئيس اعتمدت على المصارحة، كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة.

قرارات الرئيس السيسي

وأوضحت أن قرارات الرئيس السيسي شملت المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، بعدما زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

وأضافت عطوة أن هذه القرارات تمثل تأكيد على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، وترجمة انحيازه للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية.

وأشارت إلى أنّه رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، فإنّ الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية حتى تتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.