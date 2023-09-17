سامي عبدالراضي: قرارات الرئيس السيسي تاريخية.. وجميعها في صالح المواطن

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، أمس، كان حديثًا من القلب، إذ وجه رئيس الجمهورية خطابه لجموع الشعب المصري وليس فقط لأهالي محافظة بني سويف.

وأشاد مدير تحرير جريدة «الوطن» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته محافظة بني سويف، قائلًا: «قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية، وتأتي كلها في صالح المواطن، عندنا فئات كثيرة من المواطنين استفادوا من هذه القرارات، كما أن زيادة الأجور هي الزيادة رقم 5 في 2023».

وأوضح أنَّ الصعيد تعرض للإهمال على مدار العقود الماضية، ولكنه عاد الى دائرة الاهتمام من قبل الحكومة، من خلال المشروعات القومية التي أقيمت على أرض الصعيد لتوفر الكثير من فرص العمل وتستوعب عدد كبير من المواطنين، إضافة إلى تلك المبادرة الخاصة بالمتعثرين من المزارعين، وإسقاط المديونات المرتبطة بالفوائد والغرامات حتى يناير 2022.

وأشاد بقرار الرئيس السيسي الخاص بالزيادات المرتبطة بفئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات، إضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور الى 4 آلاف جنيه، قائلًا «الزيادة رقم مهم في ظل توقيت صعب جدا على العالم كله».