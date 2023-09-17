رئيس جامعة سوهاج: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء وتحسن حياة المواطن

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن القرارات الاستثنائية لرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لدعم كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، جاءت لتثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم حالياً، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأوضح النعماني أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

استجابة الرئيس الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني

كما ثمن النعماني، في بيان له استجابة الرئيس السيسي الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، لما تم التوافق عليه بين القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، التي تبرهن على حرصه لتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ينشدها الجميع، ومؤكداً دعمه للجهود المُخلصة للسيد الرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.