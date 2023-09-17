رئيس جامعة بني سويف الأهلية: افتتاح الجامعة هدية الرئيس السيسي لأبنائه الطلاب

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على افتتاحه جامعة بني سويف الأهلية التي تقع على مساحة 40 فداناً بتكلفة 3.7 مليار جنيه كهدية لأبنائه الطلاب ضمن 16 جامعة تم إنشاؤها، وتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة والتي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور منصور في بيان له أن افتتاح الجامعة الأهلية شرف لمحافظة بني سويف وإقليم شمال الصعيد حيث يأتي الافتتاح ضمن اهتمامه بالمشروعات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى روافد التعليم العالي المختلفة من وجود جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية ومعاهد.

برامج مبتكرة في جامعة بني سويف الأهلية

وأشار إلى أن جامعة بني سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والولي ورؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.

12 كلية و19 برنامجا

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية إلي أننا نمتلك 12 كلية بواقع 19 برنامج حيث حقننا إنجازاً في سرعة معدلات الإنشاء والتجهيزات للجامعة وفقاً لأعلي معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوي من خدمة التعليم داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وفق أحدث النظم الحديثة.