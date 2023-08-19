رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

حددت الجامعات الأهلية تنسيق القبول في مختلف الكليات بالجامعات، وأوضحت رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية، والكليات المتاحة بها وأوراق التقديم لطلاب الثانوية العامة، ومصاريف الدراسة بها.

رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية

ووفق بيان الجامعة، فإنه يمكن للطلاب الراغبين الدخول إلى رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية، من هنــــــا، وذلك لاختيار الكلية المناسبة لهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، تنسيق القبول في كليات جامعة بني سويف الأهلية وهو كالآتي:

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلوم الصحية والتطبيقية: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية التكنولوجيا الحيوية والفنون التطبيقية والعلوم الإنسانية: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية للطب البشري: 82%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لطب الأسنان: 82%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية التمريض: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلوم المواد وتكنولوجيا النانو: 55%.

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الآداب: 55%

- تنسيق كلية الإعلام جامعة بني سويف الأهلية: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا ألفضاء: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية كلية التجارة: 55%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية العلاج الطبيعي: 78%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الهندسة: 68%

- تنسيق جامعة بني سويف الأهلية لكلية الحاسبات: 62%

رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية.. المصاريف

وبعد تحديد رابط التقديم في جامعة بني سويف الأهلية، حددت الجامعة قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات بها وهي:

- كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

- كلية طب ألفم والأسنان 70 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

- كلية العلوم 30 ألف جنيه

- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

- كلية التجارة 30 ألف جنيه.

- كلية الآداب 30 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا ألفضاء 40 ألف جنيه

وأشارت إلى أنه يوجد عدة أوراق للتقديم في مختلف الكليات وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صور شخصية.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور