«شردي» من داخل «سدس الأمراء ببني سويف»: «الرئيس أكل مع الناس هنا عيش وملح»

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال وجوده في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، أن الرئيس السيسي كان حريصًا على اتخاذ قرارات من على أرض الواقع، وأن تجمع أهالي القرية لاستقبال الرئيس لم نشهده من قبل بهذه الكثرة، لافتا إلى توافد الكثير من المواطنين من القرى والنجوع ومراكز بني سويف، والرئيس السيسي أكل معاهم عيش وملح».

17 مليار جنيه ميزانية مشروعات حياة كريمة في ببا وناصر

وأوضح شردي، خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة: «مبادرة حياة كريمة داخل مركزي ببا وناصر بلغت ميزانيتها 17 مليار جنيه لكي يكون بالشكل الذي يليق بحياة كريمة، وأكثر من 1600 مشروع داخل هذا المكان جرى إنشاؤها، والمبادرة مستمرة في العمل داخل القرى بمحافظة بني سويف».

الرئيس كان بمثابة الأب في تعامله مع أهالي القرية

وتابع أن الرئيس كان بمثابة الأب لمعاملته مع أهالي قرية سدس الأمراء في بني سويف واستقباله وسماع حديث الأهالي.