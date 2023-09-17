أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف: زيارة الرئيس لنا «جبرت خاطرنا»

قال جمعة السيد محمود، أحد مواطني بني سويف، إنَّ زيارة الرئيس السيسي لقريته يتشرف بها الأهالي والزيارة كانت «جبر خاطر لنا وهذا من فضل الله علينا»، والترحيب كان كبيراً والرئيس استقبل كل هذا بترحاب شديد.

محمود: مبادرة حياة كريمة أنجزت العديد من المشروعات

وأضاف «محمود» خلال حواره مع مراسلة «إكسترا نيوز»، حور محمد، والمُذاع على شاشة إكسترا نيوز، أنَّ مبادرة حياة كريمة أنجزت العديد من المشروعات التي تحتاجها قريته «سدس الأمراء»، وهناك تطور على مستوى الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين، «من فضل الله علينا تم توفير المستشفيات وإجراء العمليات بالمجان بالكامل، بجانب توصيل العديد من المرافق الأخرى من غاز طبيعي وصرف صحي وغيره».

زيارة الرئيس السيسي لنا عيد

وفي السياق ذاته، قال جودة محمد نصر، من قرية سدس الأمراء، إنَّ اليوم كله يمكن وصفه بأنه عيد بعد تشريف الرئيس السيسي لقريتي بالزيارة: «نستعد لهذا اليوم وهذه الزيارة منذ أكثر من 15 يوما، والرئيس السيسي يتصف بالتواضع والظروف التي تمر بها البلاد عامة على العالم كله.. ظروف مصر ليست وحدها ولابد أن نتحمل وهتعدي إن شاء الله».