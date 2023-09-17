ميناء دمياط يستقبل أولى سفن الخط الملاحي الكوري العالمي.. طولها 304 أمتار

أعلن اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل سفينة الحاويات «HYUNDAI SINGAPORE» والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 أمتار وعرض 40 مترًا قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة «FIM» التي أطلقها الخط الملاحي الكوري «HMM» عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة «شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا» ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعياً للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة.

جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة، في بيان له، أنَّ نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لإستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

سفينة الحاويات «Hyundai Singapore» هي إحدى السفن العاملة على خدمة «FIM» وهي خدمة جديدة للخط الملاحي «HMM» والتي تربط بين الشرق الأقصى والهند والبحر المتوسط مروراً بقناة السويس وهو ما يؤكّد الموقع الاستراتيجي لمحطة حاويات دمياط والذي يعتبر مركز تداول الحاويات بين موانئ تداول الحاويات في العالم شرقاً وغرباً.

كما سيتمّ التردد على حاويات دمياط بهذه الخدمة «FIM» للخط الملاحي «HMM» بمعدل سفينتين أسبوعياً وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.