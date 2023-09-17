«الأحرار الاشتراكيين»: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه واهتمامه بالمواطن

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بقرارات الحماية الاجتماعية الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط في متطلبات الحياة المعيشية.

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

وقال طارق درويش، لـ«الوطن» إنّ قرارات الحماية الاجتماعية الرئاسية تكشف مدى القرابة بين القيادة السياسية والمواطن، وشعوره برحلة حياة المواطن البسيط ومحدودي الدخل المعنيين بتلك القرارات.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بان القرارا تؤكد أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط أمام نصب عينيه، وينحاز له، ويبذل قصارى جهده للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم عقب اندلاع الأزمة «الروسية - الأوكرانية».