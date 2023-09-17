قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة قنا اليوم لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا قطع مياه الشرب لعدة ساعات اليوم وغدا عن مناطق شرق السكة الحديد في مدينة قنا لإجراء أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة.

قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا

قالت الشركة في بيانها: «تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انه نظرا لإجراء أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا وذلك ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة».

موعد عودة مياه الشرب بمدينة قنا

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بأنه يترتب على ذلك «قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا من العاشرة مساء اليوم الأحد حتى السابعة صباح الاثنين وعقبها تعود مياه الشرب تدريجيا».

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من الميا ه خلال فترة العمل المذكورة.