محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل.. متنزهات ومطاعم

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 255 مليون جنيه.

متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، ويتضمن من متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وبحسب البيان الصحفي، يأتي ذلك استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.

تصميم كورنيش نيل قنا

وعقب الاجتماع استعرض محافظ قنا، عدد من أنواع وعينات السيراميك والرخام والجرانيت والإنترلوك المستخدمة في الأرضيات، لإختيار أفضل الأنواع والخامات المعروضة ، والتوافق على الألوان المناسبة، التى تتماشى مع التصميم العام للكورنيش، وذلك لضمان تنفيذه بالجودة والمظهر الذى يليق بأبناء المحافظة.