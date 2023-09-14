جراحة دقيقة تنقذ ربة منزل وجنينها من الموت بمستشفى الوقف في قنا

تمكن فريق طبي بمستشفى الوقف المركزي، التابع لمديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، من إنقاذ حياة ربة منزل حالتها خطرة، أثناء الولادة القيصرية، بسبب فتق.

وقال الدكتور محمود إبراهيم القهيوي أخصائي الجراحة العامة، رئيس الطاقم الطبي، إن السيدة عمرها 30 عاماً، وصلت مستشفى الوقف المركزي في حالة خطرة لإجراء ولادة قيصرية سفلية، وكانت تعاني من آلام بالبطن.

فتق سبيجن

وأضاف الدكتور إبراهيم، أنه تم عمل أشعة تلفزيونية على البطن والحوض، وتبين أن الحمل بخير والطفل مكتمل النمو مع وجود فتق سبجين غير مرتجع مع وجود منديل البطن، وجرى إدخال المريضة العمليات وعمل قيصرية سفلية واستئصال منديل البطن المتضرر في الفتق، مع إصلاح الفتق جراحيا وغلق البطن على دارنق.

وأكد الطبيب، أن الأم قبل الجراحة كانت بين الموت والحياة، مؤكدا استقرار حالتها العامة في الوقت الحالي.

مستشفى الوقف بالفيوم

وأوضح الدكتور محمود إبراهيم، أن مستشفى الوقف من المستشفيات التي تقدم الخدمة لأهالي المركز والمناطق المجاورة، بدعم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان في المحافظة.

وتم عمل الجراحة بمعرفة فريق طبي متكامل بقيادة الدكتور محمود القيهوي، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور مصطفى حسن أخصائي، والدكتور حسن عيد أخصائي، والدكتور محمد عبدالقوي استشاري النساء.