ندوة لمفتى الجمهورية في أكاديمية الشرطة بمناسبة المولد النبوي الشريف

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حاضر فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعنوان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. دروس وعبر».

دارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التي مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على اتباعها والاقتداء بها، وفي ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية على بعض الأسئلة.