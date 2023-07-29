أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة، مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، خلال الفترة من 23 حتى 27 يوليو الجاري، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتمويل من الاتحاد الأوروبي للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالبشر

ويتضمن البرنامج العديد من المحاور يأتي من بينها (إلقاء الضوء على المشروع الإقليمي الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة ‏«UNODC» للتدريب علـى «تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة شمال أفريقيا» - استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية - التعريف بتقنيات طباعة السفر ومميزات الأمان الأساسية والمتقدمة بها - تسليط الضوء على طرق تجميع وإنتاج وثائق السفر- التدريب العملي على فحص مستندات السفر وتقنيات الطباعة ومميزات الأمان المتقدمة بوثائق السفر - إلقاء الضوء على استخدام البيانات الحيوية البيومترية «في وثائق السفر - التعريف بالوثائق الإلكترونية والأنظمة البيومترية ومعدات قراءة وثائق السفر - إلقاء الضوء على المستندات المزورة وأنواعها التدريب على عمليات جمع المعلومات الخاصة بالوثائق المزورة - التعرف على التلاعب بالصور الرقمية - إلقاء الضوء على قواعد بيانات السفر الوطنية والدولية - التدريب على كيفية كتابة التقارير والشهادات الخاصة بتزوير وثائق السفر»).