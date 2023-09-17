الداخلية: استخراج 11917 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات للمواطنين سواء من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء»، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11917 بطاقة رقم قومي، وعدد 29766 مصدراً مميكناً.

استمرار عمل القوافل بالمحافظات

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها بالإضافة إلى استحداث قافلة جديدة بمحافظة الوادي الجديد.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 559 بطاقة رقم قومى و175 مصدراً مٌميكناً.

تقديم الالتماسات للحالات الإنسانية

كما واصل القطاع الاستجابة للالتماسات للحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ234 مواطن ومواطنة.

قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظات الجيزة – المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ269 مواطنة.

كما جرى استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ308 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.