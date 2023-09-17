«الإدارية العليا» ترفض طعن موظف بالسكة الحديد وتؤيد تغريمه بضعف أجره

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا، بالدرجة الممتازة، على تغريمه تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.

خالف القواعد والتعليمات

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 30/10/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 13 لسنة 59 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العُليا متضمنة ملف القضية رقم 322 لسنة 2012 نيابة النقل القسم الثاني، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، لأنه في الفترة من عام 2009 حتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله المُشار إليها لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين بالوظائف القيادية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2012، إذ كان عدد الوظائف الخالية عام 2010 هو 114 وظيفة وفي عام 2011 كان يوجد عدد 128 وظيفة خالية وفي عام 2012 كان يوجد عدد 122 وظيفة خالية وفقًا لاستمارات الوظائف العُليا مما أدى إلى زيادة الوظائف الخالية من 114 إلى 128 وظيفة.

وأهمل في الإشراف في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب على التشغيل الفترة من 27/12/2009 وحتى الإعلان عنها في 15/10/2011.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب بذلك المُخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 92/1 و93/1 و94 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عن المُخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.