«الإدارية العليا» تعدل مجازاة موظف بالإسكان.. غرامة تعادل نصف الأجر

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم الصادر ضد مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان درجة مدير عام وحاليًا بالمعاش بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والقضاء مجددًا بمجازاته بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

لم يتخذ الإجراءات اللازمة

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 28/6/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 196 لسنة 60 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 340 لسنة 2016م نيابة الإسكان الإدارية، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان درجة مدير عام، وحاليًا بالمعاش لأنه:

1- لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار الشئون الإدارية حال عرض المذكرتين المعدتين بمعرفة في 29/9/2015م و15/6/2016م بوجود أعطال في بعض الأجهزة.

2- أشر بعمل مقايسة إصلاح الأجهزة وإخطار شركة الصيانة خلافًا للإجراءات المتبعة على نحو ما شهد به مدير الشئون الإدارية في هذا الشأن على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.