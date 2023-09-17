«الإدارية العليا» تؤيد وقف 4 موظفين بـ«الأوقاف» عن العمل لمدة 3 أشهر

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأيدت مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف؛ لمخالفتهم قواعد العمل.

خالفوا قواعد العمل

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّه من وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 10/11/2016 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 68 لسنة 45 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف قضيتها رقم 189 لسنة 2016 وتقرير اتهام شمل الطاعنين، ونسبت إليهم بوصف الأول مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، وبوصف الثاني مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، والثالث محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، والرابع مشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأنّهم في غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:

1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 65633.60 جنيه جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.

2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى أحد المواطنين على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992 وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.

3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 6893.10 جنيه من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 مترا.