«الإصلاح والنهضة»: الرئيس السيسي قريب من الشعب ويحس بآلامه

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمواطن، مشيرًا إلى أنّ الرئيس اعتاد دائمًا أن يكون قريبًا من الشعب المصري.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي عودنا دايمًا إحساسه بالمواطن المصري وقريب جدًا من شعبه لدرجة غير مسبوقة وخلال زيارة أمس كان بيوجه رسالة وهي أنا واحد من الشعب ده، ومن الناس اللي عاشت آلامه وآماله، فحاسس باللي الناس بتعيشه في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة».

مشروعات حياة كريمة

وأوضح أن مشروعات حياة كريمة وصلت إلى الأماكن التي كانت مهمشة، خلال العقود الماضية، إذ وصلت المشروعات إلى كل مناطق الصعيد وليس محافظة بني سويف فقط.

نقلة نوعية في التاريخ المصري المعاصر

وتابع: «ما حدث في صعيد مصر نقلة نوعية في التاريخ المصري المعاصر وأصبح هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بصعيد مصر، الصعيد اللي كان خارج خريطة التنمية خلال العقود السابقة وكان صعب الدخول فيه جدا، لكن الآن شوفنا خدمات مكانتش موجودة».