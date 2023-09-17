نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي كرم بسطاء الصعيد بحزمة قرارات تاريخية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنَّ حب الرئيس عبدالفتاح السيسي يزداد كل يوم لدى البسطاء، واصفًا القرارات الأخيرة بـ«التاريخية» التي تعد تكريما لبطساء الصعيد، مضيفًا أنَّ حزمة القرارات التي أصدرَها رئيس الجمهورية قدمت دعمًا ماديًا ومعنويًا لأهالي الصعيد، «الرئيس رجل أفعال وليس أقوال، فطلبات الفلاحين بدأت تتحقق على أرض الواقع».

حزمة قرارات جريئة

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، «كنت مذهول من حزمة القرارات الرئاسية الجريئة في هذا الوقت الصعب، هدية الرئيس للفلاحين كانت عن طريق توجيه البنك الزراعي بإعداد مبادرة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين المتعثرين، وإعفاءهم من دفع غرامات وفوائد أقساط الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية، وهذا يفيد 70 ألف فلاح في مصر».