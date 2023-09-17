تفاصيل مسلسل «ديسكفري» وفيلم «فوي فوي فوي» في حلقة اليوم من It’s Showtim

يقدم برنامج It's Showtime، تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ30 اليوم الأحد، في تمام الساعة 11.30، إذ أن البرنامج من تقديم الإعلامية سمر نعيم على قناة CBC.

حلقة اليوم من برنامج It's Showtime

كما يجري البرنامج لقاءات مع عدد من النجوم منهم محمد عبد الرحمن توتا، وفرح، ومحمد محمود، للحديث عن ردود الأفعال عن أعمالهم.

هاني عادل يتحدث عن مشاريعه المقبلة

يقترب البرنامج أكثر من العلاقة الفنية بين الزوجين هاني عادل ودايموند بو عبود، ومشاركتهم ودعمهم لبعضهم البعض في الأعمال الفنية المختلفة من تصريحات نجم فريق «وسط البلد»، وهاني عادل، ونتعرف على المشروعات الغنائية المقبلة للمطربة التونسية غالية بن على.

مسلسل «ديسكفري» الجديد

وفي نهاية الحلقة نتعرف على تفاصيل مسلسل منصة Watch It الأصلي الجديد «ديسكفري» من صناعه، وتفاصيل شخصيات وقصة فيلم «فوي فوي فوي» من أبطاله في العرض الخاص به.

ويجمع فيلم «فوي فوي فوي» في بطولته عددًا من النجوم من بينهم محمد فراج، ونيللي كريم، وحنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى طه دسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال.