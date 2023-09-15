مؤلف فيلم فوي فوي فوي يكشف عن معنى الاسم.. تشجيع يردده المكفوفون

انطلق عرض فيلم فوي فوي فوي في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 أغسطس ومنذ انطلاقه لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور على شباك التذاكر.

مؤلف فيلم فوي فوي فوي يكشف سبب الاسم

ويتساءل كثيرون عن معنى اسم فيلم فوي فوي فوي وهو الأمر الذي كشفه المؤلف والمخرج عمر هلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حيث قال بأنها في الأصل كلمة إسبانية وهى عبارة عن كلمة تشجيعية يرددها لاعبو كرة القدم من المكفوفين وهذا ما يحدث داخل أحداث الفيلم فالأبطال يرددونها اثناء ممارسة رياضة كرة القدم للمكفوفين.

وتابع عمر هلال قائلا بأنه منذ رأى خبر هروب فريق كرة الجرس للمكفوفين في هولندا وهو تحمس للغاية لأن يتم تحويل هذا الأمر الى عمل فنى لأنه ملفت للانتباه وخبر أثار جدلا كبيرا.

وأكد عمر هلال أنه منذ اللحظة الأولى لكتابة العمل وقد رأى الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم على الورق حتى أنه كان يكتب أسمائهم بدلا من أسماء الشخصيات.

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وحنان يوسف وطه دسوقي وأمجد الحجار وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.