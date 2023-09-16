1.1 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم فوي فوي فوي في ثالث يوم عرض بالسينما

سجلت إيرادات فيلم فوي فوي فوي، في ثالث يوم عرضه بالسينما بنحو مليون و119 ألف و305 جنيهات، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما التي تضم أفلام: العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو، مستر إكس، شمس، البعبع، تاج، ، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم حقق فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، على مدار ثلاثة أيام عرض بالسينما بأكثر من 2 مليون و400 ألف جنيه، حيث في اليوم الأول لعرضه بالسينما إيرادات تقدر بـ482 ألفًا و71 جنيهًا، وجاءت إيراداته في اليوم الثاني بشباك تذاكر السينما بـ897 ألفًا و844 جنيهًا.

قصة فيلم فوي فوي

تدور قصة قصة فيلم فوي فوي فوي، في إطار كوميدي وتشويق ومفاجآت، خصوصًا وأنها مأخوذة عن قصة حقيقية، إذ يلجأ شاب ومجموعة من أصدقاءه إلى خدعة كبيرة من خلال ادعاء أنَّه كفيف، للمشاركة في مباراة بالخارج لتحقيق حلمه في الهجرة.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.