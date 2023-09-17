إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» تتجاوز 3 ملايين خلال 4 أيام في السينمات

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري لليوم الرابع على التوالي، حيث تصدر الفيلم قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية محققا 883 ألف جنيه أمس السبت وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرقة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» على مدار الـ 4 أيام، ليصل لـ3 ملايين و381 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أول أيامه في دور العرض 482 ألفًا، بينما حقق في ثاني أيامه بالسينمات 897 ألفا، وارتفعت الإيرادات مع اليوم الثالث لـ 1.1 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «فوي فوي فوي»

تدور أحداث فيلم «فوي فوي فوي» «حسن» حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويقرر الهجرة لخارج مصر بالتحايل على المسؤولين والتظاهر بكونه كفيفا وينضم إلى فريق كرة القدم للمكفوفين.

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم من بينهم محمد فراج، نيللي كريم، حنان يوسف، حجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد بالإضافة إلى طه دسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال.