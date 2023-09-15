1.3 مليون جنيه إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» بدور العرض خلال يومين

حقق فيلم «فوي فوي فوي»، على مدار يومين عرض في السينما إيرادات تقدر بنحو مليون و380 ألف جنيه، ويتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وتسبب في تراجع فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني إلى المركز الثاني، وفيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح إلى المركز الثالث، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم فوي فوي، في اليوم الأول لعرضه بالسينما إيرادات تقدر بـ482 ألفا و71 جنيها، وجاءت إيراداته في اليوم الثاني بشباك تذاكر السينما أمس الخميس بـ897 ألفا و844 جنيها، ويحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

قصة فيلم «فوي فوي فوي»

قصة فيلم «فوي فوي فوي»، مأخوذة عن قصة حقيقية، وتدور الأحداث من خلال شاب يحلم بالهجرة للخارج، ويستغل وجود مباراة للمكفوفين تستعد لأداء مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقاءه.