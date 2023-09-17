«جولدمان ساكس»: الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام

قال بنك جولدمان ساكس، إن الفيدرالي الأمريكي، لن يقوم برفع جديد للفائدة خلال اجتماعاته المقبلة حتى نهاية العام الجاري، جاء ذلك ضمن توقعات غولدمان ساكس، في مذكرة له صادرة أمس السبت، بحسب رويترز.

نمو الاقتصاد الأمريكي

وتوقع جولدمان ساكس، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023، خلال اجتماع الأربعاء المقبل، إلى 2.1% من 1%، بحسب رويترز.

وتظل توقعات السوق القوية، تتجه إلى أن 98% من التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده الأسبوع على مدار أيام 19 و20 سبتمبر الجاري، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME.، وبحسب رويترز.

التيسير النقدي وتخفيف الفائدة

وكان جولدمان ساكس، قد أشار في توقعات له ضمن مذكرة أصدرها الشهر الماضي، إلى أن الفيدرالي الأمريكي، سيبدأ في دورة التيسير النقدي وتخفيف الفائدة بدءًا من شهر يونيو المقبل.

كان الفيدرالي الأميريكي قد قام برفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.