الفيدرالي الأمريكي يواصل تمسكه بالتشديد النقدي للعودة بالتضخم دون 2%

يواصل الفيدرالي الأمريكي تقدمه على مسار رفع الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، حيث أن البنك الذي يضع السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، أكد تمسكه بهدفه الرامي إلى العودة بالتضخم إلى مستوى 2%.

الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأحد، بعنوان «الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي إلى حين تباطؤ التضخم بشكل مستدام».

وأكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، حيث شدد على أن البنك شدد السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي، رغم أن التضخم انخفض من ذروته، وهو تطور جيد.

الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة

وأعرب «باول» عن استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك، كما كشف عن عزم المصرف المركزي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى مستوى المستهدف.

وأكد التقرير أن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها جيروم باول، بعد اجتماع يوليو الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس.