الإعلان عن الفيلم المصري المرشح لجائزة الأوسكار غدا

كشفت الناقدة فايزة هنداوي، أن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي، من المقرر أن تجتمع غدا للإعلان عن العمل المرشح، الذي سيتم اختياره من قائمة تضمن ما يقرب من 33 فيلما تم عرضها تجاريا في السينمات في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أكتوبر 2023.

وأوضحت فايزة هنداوي في تصريحاتها لـ «الوطن»: «لا توجد قائمة مختصرة سيتم الاختيار منها، الاختيار مفتوح من الأفلام التي عرضت خلال الفترة التي حددتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وحرص أعضاء اللجنة على مشاهدة فيلم (فوي فوي فوي) الذي عرض في السينمات نهاية الأسبوع الماضي، واتطبق عليه الشروط».

ونفت الناقدة ما تردد حول اتجاه اللجنة للاعتذار عن ترشيح فيلم هذا العام مثل ما حدث العام الماضي، قائلة: «هذا الحديث منتشر للأسف ولكنه غير صحيح على الإطلاق، اللجنة بصدد ترشيح فيلم وسيتم الإعلان عنه في نهاية اجتماعها غدا».

أعضاء لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار

وتضم لجنة اختيار الفيلم المرشح لجائزة أوسكار فئة أفضل فيلم دولي في نسخته الـ 96، مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد، بينهم المخرج هاني لاشين، والسيناريست مريم نعوم، والمونتيرة رحمة منتصر، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والناقدة فايزة هنداوي، والسيناريست أيمن سلامة، والناقد أحمد شوقي، والناقد وليد يوسف، والناقد أحمد سعد الدين، والناقد أسامة عبدالفتاح.