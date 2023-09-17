مميزات شهادة الادخار الخماسية والبلاتينية من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة العديد من شهادات الادخار للمواطنين التي تختلف أسعار العائد الخاص بها وفقا لكل شهادة، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الخماسية والبلاتينية التي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الادخار الخماسية

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين إمكانية شراء الشهادة بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه.

- تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 5 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 12.25%.

- كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- فيما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة الادخار البلاتينية

- وبالنسبة لشهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير يصل الحد الأدنى الخاص بشرائها إلى 1000 جنيه.

- فيما تصل مدتها إلى 3 أعوام.

- كما يصل العائد الخاص بها إلى 19.5%، وذلك ربع سنوياً.

- كما يمكن للمواطن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، من أي فروع من فروع البنك.

- في ظل أن يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.

- وبالنسبة للاسترداد لا يمكن أن يحدث قبل مرور 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا وللقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.