شهادات البنك الأهلي المصري.. ادخار بعوائد مرتفعة ومدد تبدأ من عام

تتميز شهادات البنك الأهلي المصري بتنوعها، سواء في المدة أو الحد الأدنى أو دورية الصرف أو نوع وسعر العائد ثابت أو متغير أو متدرج، لتناسب جميع فئات المواطنين، وبحسب جدول أسعار العائد عبر الموقع الرسمي، ترصد «الوطن» في السطور التالية جميع شهادات البنك الأهلي المصري المتوفرة حاليًا.

وشهادات البنك الأهلي المصري، متوفرة بالعملة المحلية والأجنبية، كما يلي:

شهادات البنك الأهلي المصري المحلية

الشهادة البلاتينية

-مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت طوال المدة وهو 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج

- عائد متدرج يكون 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد المتغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 12.25%.

أمان المصريين

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- الحد الأقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد 13%.

- مدة 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي المصري الدولارية

شهادة الأهلي فورا

- مدة شهادة الأهلي فورًا 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 دولار ومضاعفاتها.

- العائد 9% سنويًا يصرف بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27%.

شهادة الأهلي بلس

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد 7% بنفس العملة ويصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

الشهادة الذهبية الجديدة

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو.

- العائد يكون 5.30% دولار سنويًا، أو 5.25% نصف سنويًا، أو 5.20% ربع سنويًا أو 5.15% شهريًا.

- سعر العائد لليورو يكون 0.75% ربع سنويًا فقط.

أهل مصر الدولارية

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

- العائد 5.15% سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.00% شهريًا.

شهادات البنك الأهلي المصري.. أهل مصر 7 سنوات

- الحد الأدنى لشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

- المدة 7 سنوات.

- سعر العائد 5.05% سنويًا، و5.00% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا، 4.90% شهريًا.

شهادات بلادي

شهادات بلادي من البنك الأهلي المصري تكون بالعملات متعددة الدولار واليورو والاسترليني للمصريين المقيميين بالخارج ولأبنائهم القصر، المدة من 3 سنوات لـ5 سنوات.

شهادة بلادي باليورو

- مدة العام.

- الحد الأدنى للشراء 100 يورو ومضاعفاتها.

- سعر العائد 0.5% نصف سنويًا، وبالنسبة لمدة الـ3 سنوات 0.75% نصف سنويًا، و5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني

- مدة العام.

- الحد الأدنى للشراء 100جنيه إسترليني ومضاعفاتها.

- العائد 0.5% نصف سنويًا، وعن مدة الـ3 سنوات العائد 0.75% نصف سنويًا، ومدة الـ5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

فائدة شهادات الاستثمار

شهادة استثمار أ

- مدتها 10 سنوات.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد 10% ودورية صرفة العائد فوائد تراكمية.

شهادة استثمار ب

- مدة العام.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 11.50% شهريًا.

شهادة استثمار ب عامين

- المدة عامين.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 12% ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب

- مدة الـ3 سنوات.

- وتكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 14.50% ربع سنويًا.