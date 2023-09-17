كاتب صحفي: حديث الرئيس بشفافية يبني جسور ثقة بين الشعب والقيادة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ببني سويف تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومضي الدولة نحو التنمية والاستمرار في المشروعات التنموية أيضا، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بالشق الإنساني وتراعي الظرف الاستثنائي الذي تعاني منه الأسر المصرية، وهذا ما ظهر بحديث الرئيس السيسي أمس حينما أكد شعوره بظروف الأسر ونبض الشارع المصري.

أهيمة حديث الرئيس السيسي بشفافية

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حديث الرئيس السيسي بالشفافية والمصداقية المعهودة يبني جسورا من الثقة بين القيادة والشعب، ويجعل المواطن في قلب الحديث يدرك الواقع وحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وبالتالي تكون هناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمواطنين وتمكن الدولة من المضي وتجاوز تلك التحديات.

قرارات الرئيس إنسانية

وتابع أن حزمة إجراءات الرئيس السيسي تسمى بـ«الإجراءات الإنسانية» قبل كونها إجراءات اقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات تشمل ملايين من المصريين؛ فالجهاز الإداري للدولة يضم وحده أكثر من 3 ملايين موظف.