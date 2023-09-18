حماة الوطن بالسويس: قرارات الرئيس تعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات

أشاد طارق فاروق متولي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، بالقرارات الوطنية الخاصة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

الدولة تعاملت مع التحديات بتوجيهات الرئيس

وقال «متولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية استطاعت بتوجيهات القيادة السياسية التعامل مع التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين بداية من مواجهة الإرهاب إلى تجاوز وباء كورونا حتى التعامل مع الصراعات الدولية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حتى اجتزنا مختلف الأزمات التي تعثرت بسببها دول كثيرة.

العالم يعيش تحديات قاسية في شتى المجالات والاتجاهات

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالسويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما على الحماية الاجتماعية كأولوية وهذا يعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات بجدية.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس أتت لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25% وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.