توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بالقاهرة ضمن مبادرة «مدرستي سعادتي»

ثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني في المبادرات التي تقوم بها المحافظة، مؤكدا توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد على الطلاب غير القادرين وأبناء الأسرالأولى بالرعاية ضمن مبادرة «مدرستي سعادتي».

وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها؛ لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم.

حملات رقابية على الأسواق

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ هناك متابعة يومية مع مدير مديرية التموين؛ للتأكد من توافر رصيد استراتيجي من السلع الغذائية مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري؛ للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد عبدالعال إنشاء 6 أسواق للجملة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى الانتهاء من 3 أسواق منها سيتم افتتاحها قريبًا، ما يساهم في القضاء على جشع التجار.