محافظ القاهرة: 38 مدرسة تدخل إلى العمل استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية في العاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور حال وجود تجاوز.

سداد المصروفات الدراسية

وأكد محافظ القاهرة أنّه سيتم سداد المصروفات الدراسية لجميع الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة، بتوفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي، لافتا إلى أنّ هناك 38 مدرسة جديدة تدخل إلى الخدمة هذا العام، وتتنوع بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي 846 فصلا.

وطالب محافظ القاهرة، مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، ومتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور.

نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

ولفت إلى دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد.