محافظة القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية 2023 لمدة أسبوع

أعلنت محافظة القاهرة، منذ قليل، إعادة فتح باب التحويلات المدرسية 2023-2024، بدءا من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر حتى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر ويكون التحويل على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة.

وأكّدت محافظة القاهرة، ضرورة اتباع ولي الأمر عددًا من الضوابط خلال إجراء عملية التحويلات المدرسية، إذ يتمّ التحويل إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال KG2 مرورا بالتعليم الأساسي حتى الثانوي العام، ولا يتم الأخذ ولا يتم الأخذ بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط وتتم التحويلات المدرسية على الرابط هنا.

وأشارت إلى أن ملء البيانات وصحتها مسئولية ولي الأمر، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، كما لا يتمّ تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

وتابعت أنَّ النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

نتيجة التحويلات المدرسية

وناشدت المحافظة بالتعاون مع مديرية التعليم وولي الأمر بعد إعلان نتيجة التحويلات المدرسية لاستكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا، والتحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة، على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا، والأوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية، والمرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية، وتحويلات المرحلة الثانوية إثبات قيد، بيان نجاح الصف الثالث الإعدادى، شهادة الميلاد الأصلية.