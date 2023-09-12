محافظ القاهرة: مبادرة «مدرستي سعادتي» تسدد المصروفات للطلاب غير القادرين

واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة «مدرستي سعادتي»، التي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وشهد محافظ القاهرة تدشين فعاليات المبادرة في أحياء المنطقة الشمالية من مكتبة مصر العامة بحي الزاوية الحمراء.

محافظ القاهرة: حياة كريمة تقدم خدمات لأكثر من 60 مليون مواطن

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل، خاصة أنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأشار «عبد العال» إلى أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشددا على أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين، وهو الأمر الذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب .

المحافظ يثمن دورالجمعيات الأهلية

وثمن اللواء خالد عبد العال، دور الجمعيات الأهلية النشطة، في التعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في المجالات كافة، ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المبادرة ستدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وعلى هامش الحفل، افتتح اللواء خالد عبد العال معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشمالية، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومنصة أيادي مصر.

«عبد العال»: الدولة حريصة على إقامة المعارض لتشجيع الأسر

وشدد المحافظ، على أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض، من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم، وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال، من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم، لتوفير دخل مناسب، باعتبار ذلك عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تنفذها الدولة من أجل المساهمة في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم، وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية.

وتواجد خلال الحفل مسؤولي منصة أيادى مصر، التابعة لوزارة التنمية المحلية، لتصوير المنتجات لوضعها على المنصة، للترويج لها في الداخل والخارج.

وشهد الحفل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبدالله عزت الديب، رئيس حي الزاوية الحمراء، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.