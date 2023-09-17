محطة مياه ومطافي ومدارس بمليار و26 مليونا تدخل الخدمة بالحسينية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة مليار و26 مليونا و300 ألف جنيه، بمركز الحسينية بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية - الإسكان) للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه في شهر سبتمبر الجاري بمناسبة استمرار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة طاقة المحطة (51 ألف م3/يوم) بتكلفة مليار جنيه.

مشروعات قطاع الأبنية التعليمية

- مدرسة الزمامتة ب (9 فصول) بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- مدرسة عبد الرحمن حسين يوسف ب (7 فصول) بتكلفة 4 ملايين جنيه.

- مدرسة ابو جنيدي الرسمية لغات (14 فصلا) بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

مشروعات قطاع الشباب والرياضة

- إنشاء ألعاب ترفيهية ومطعم وقاعة مفتوحة بمركز شباب الحسينية بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه.

- إنشاء 3 ملاعب خماسي وكافتريا ومطعم بمركز شباب الصالحية بتكلفة 3 مليون جنيه.

- إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

مشروعات قطاع الإسكان

تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإطفاء بقرية بحر البقر ضمن مشروعات حياة كريمة بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه.