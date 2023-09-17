«بيطري الشرقية» يضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة

كشف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

ضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير( 11) محضرا وضبط (600 كجم ) تقريبا لحوم مخالفة بيانها (66 كجم) لحوم بقري، (5 كجم ) لحوم جمسي مذبوحة المجازر الحكومية، (244 كجم) لحوم مصنعة، (280 كجم) أسماك ملحة فاسدة تم إعدامها وتم تحرير (11) محضرا مخالفا وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية صدور تعليمات مشددة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.