صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية، الثلاثاء المقبل، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش، وفي إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري.

ضيوف صالون أوبرا الإسكندرية

وتستضيف أوبرا الإسكندرية، الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقي وعميد المعهد العالي للنقد الفني، والفنان محمد جمعة، والمطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسني أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائي بكلية الأداب.

ويدير الصالون الفنانة لقاء سويدان، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى، ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره في تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب في بدايات القرن العشرين الى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.