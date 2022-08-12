الزراعة في أسبوع.. 75 مدرسة حقلية وبرنامج تدريبي حول سلامة الغذاء

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 103، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة وعلى رأسها الموقف الحالي لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا، فضلًا عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير «100 مليون شجرة»، بحضور وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحث معه بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وسبل دفع المشروعات الزراعية في المجال الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، كما عقد اجتماعًا مع قيادات الخدمات البيطرية وصحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية لمتابعة آخر مستجدات عمليات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على الثروة الحيوانية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات النهائية للمشاركين في ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبـــل صناعة التقاوي فــى مصــر، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE.

75 مدرسة حقلية بمركز بحوث الصحراء

كما نفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو»، شهدت تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الري الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة، كذلك نظم احتفالية جمهورية مصر العربية باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت عنوان: «النماذج التطبيقية للتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر».

وعقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة اجتماعًا مع مديري مناطق المكافحة والإدارة العامة، لبحث موقف المحاصيل الصيفية «القطن والذرة والأرز»، والوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لرصد إصابات الآفات وعلاجها فورا.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، للمرور والتفتيش على 353 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، حيث تم رصد 157 مركزًا مخالفًا، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

إنتاج مخبوزات لمرضى حساسية الجلوتين

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا بعنوان «إنتاج مخبوزات لمرضى حساسية الجلوتين»، بقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن، وعقد معهد بحوث وقاية النباتات، دورة تدريبية تحت عنوان «المكافحة المتكاملة لآفات النخيل»، وذلك لاستعراض التوصيات المناسبة لتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة.

وأعلن معهد بحوث أمراض النباتات عن تنفيذ برنامجًا تدريبيًا بعنوان: «المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الزراعات المحمية»، بمحافظة الوادي الجديد بمركز الخارجة في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري، كذلك تم تطعيم أكثر من 3.3 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي انطلقت في 14 يوليو الماضي، كما انتهى معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والإرشادية المتعلقة بصحة الحيوان والطيور في 4 محافظات مختلفة هذا الأسبوع.

دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء

ونفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان «دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء»، الذي ينفذه المعمل سنوياً لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم، بينما بلغ إجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 6500 عينة.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: «الزراعة في أسبوع»، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: «الزراعة في كل مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.