محافظ بورسعيد يكرم عمر العوضي الفائز بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللاعب عمر السيد رجب العوضي أحد أبناء المحافظة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بحضور أسرة اللاعب وأشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة.

منصات التتويج الدولية والأوليمبية

أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.

العوضي في أولمبياد باريس 2024

وطالب المحافظ خلال تكريم اللاعب بالاجتهاد في التدريبات من أجل الاستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله ميدالية في أولمبياد باريس.