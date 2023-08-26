رئيس الطاقة الذرية الأسبق يتسلم الميدالية الذهبية لجائزة النيل في العلوم الأساسية

تسلم الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، شهادة حصوله على جائزة النيل، والميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية في أكاديمية البحث العلمي.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها إلى أن حصول الدكتور هشام فؤاد على هذه الجائزة التي تعد أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة لشخصية بارزة، لها معانٍ كثيرة، ورسالة دعم للعمل والعلماء، لافتة إلى أن هشام فؤاد فاز بالعديد من الجوائز، وهي تشمل جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

تطوير الخبرات المصرية في مجالات معالجة المخلفات المشعة

وقالت الهيئة في بيان لها إن الدكتور هشام فؤاد يعتبر من الرعيل الأول لعلماء الطاقة الذرية في مصر، حيث بدأ عمله عام 1959 وتدرج بالمناصب حتى وصوله لرئاسة الهيئة، وأسس مركز المعامل الحارة بأنشاص بهدف تطوير الخبرات المصرية في مجالات معالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحوث العلمية.

مقدمة جيل الرواد بالهيئة المستمرين في العطاء

وأشارت الهيئة إلى أن له دورا بارزا في إدارة وإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص حتى افتتاحه وهو يأتي في مقدمة جيل الرواد بالهيئة المستمرين في العطاء حتى الآن، ونشر أكثر من 200 بحث علمي منشور في المجلات والدوريات العلمية المحلية والعالمية.

أصالة المدرسة العلمية لهيئة الطاقة الذرية وتميزها

وهنأ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور هشام فؤاد بمناسبة تسلمه شهادة وميدالية جائزة النيل، لافتا إلى أن «فؤاد»، يمثل النموذج المشرف لعلماء الهيئة الذين شاركوا في بنائها والمستمرين في العطاء العلمي حتى الآن، ويؤكد على أصالة المدرسة العلمية لهيئة الطاقة الذرية وتميزها منذ جيل الرواد وحتى الآن.

تكريم مع باقي العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم

صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه سيلبي ذلك تكريم مع باقي العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم هذا العام.