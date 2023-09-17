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عضو «التنسيقية»: نظمنا جلسات توعية بشأن الحوار الوطني قبل انعقاده بعام

كتب:

منتصر سليمان
04:46 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
أسامة هشام

أسامة هشام

قال أسامة هشام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 2016 عام الشباب، إذ أنه الشرارة التي بدأ منها تمكين الشباب، وظهرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب وكيانات أخرى كثيرة تدعم الشباب بالإضافة إلى الحوار الوطني.

جلسات توعية حول مفهوم الحوار الوطني

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال لقائه على قناة DMC، أن لجنة الشباب بالتنسيقية على مدار عام وقبل بداية الحوار الوطني وجلساته التخصصية، بدأت تجوب محافظات الجمهورية وجامعات مصر وتقوم بعمل جلسات توعية حول مفهوم الحوار الوطني والقضايا التي تمس الشباب حتى تتم مناقشتها في الجلسات.

جلسات مع الشباب والطلاب لمعرفة مشكلاتهم

وتابع: «قدرنا نعمل جلسات مع الشباب والطلاب لمعرفة المشكلات التي تواجههم والتحديات التي يرغبون في تطويرها لتقديمها إلى الرئيس السيسي، وعملنا جلستين الأولى كانت ريادة الأعمال وخرجت بتوصيات قوية تخص التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والقوانين التي تعوق ذلك».

تفاصيل جلسة التمكين السياسي

واستكمل: «عملنا جلسة أخرى خاصة بالتمكين السياسي ودعم الأنشطة الطلابية التي تناقش الحياة الجامعية والتمكين السياسي فيها وكان بها أكبر عدد حضور من المتحدثين في جلسات الحوار الوطني و150 شاب من مختلف الجامعات والمحافظات قالوا وجه نظرهم في المشكلات التي تواجههم».

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