مصرع شخصين من الفيوم في تصادم سيارتين بمطروح

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل وجامبو، منذ قليل، طريق الولي في مركز الحمام شرق مرسي مطروح وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا حادث تصادم سيارتين

واستقبلت، اليوم الأحد، مستشفى الحمام المركزي ضحايا حادث تصادم سيارتين في الحمام، وهما شعبان رمضان أحمد عبد الشفيق 50 سنة من أبشواي محافظة الفيوم، وصول جثة هامدة وفاة، وعلي رجب عقل إسماعيل 38 سنة من أبشواى وصول جثة هامدة وفاة، وجري توقيع الكشف الطبي علي الجثتين، من خلال مفتش الصحة، كما جري نقل الجثتين إلي داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت علي الفور مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث وجاري الفحص ومعاينة الحادث، وسماع أقوال شهود العيان للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.