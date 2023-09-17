إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص محمل بالركاب، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين لأقرب مستشفى.بلاغ بحادث تصادمتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 13 شخصا في الحادث

وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 13 شخصًا بإصابات متعددة تراوحت بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم بهم، كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.