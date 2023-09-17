استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بقويسنا وبركة السبع ، بتفقد عدد من قطع الأراضي غير المستغلة بنطاق مدينة قويسنا وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية وفق النظم الحديثة بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادي يعود بالنفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بركة السبع وقويسنا، ومدير مديرية الطرق، والمستشار الهندسي للمحافظة .

محافظ المنوفية يوجه بسرعة رصف طريق قويسنا - اسطنها

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات رصف طريق قويسنا - اسطنها والبدء فوراً في إدارج الوصلة داخل الكتلة السكنية بالمنطقة ضمن خطة الرصف للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للأهالي.

محافظة المنوفية يتفقد حديقة تحيا مصر في قويسنا

وخلال جولته فاجأ محافظ المنوفية مسؤولي حديقة «تحيا مصر» بقويسنا للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها ، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفات مما أضرت بالشكل العام والمظهر الحضاري للحديقة وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ووضع تصور شامل لإعادة الرونق الجمالي للحديقة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرروة المتابعة الميدانية لكافة الحدائق والمنتزهات العامة للتاكد من عدم إقامة اية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شانها الإخلال بالمظهر العام.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير منطقة ديا الكوم ببركة السبع ، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجار تركيب البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف ، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جاري رصف 7 شوارع فرعية وكذا مربعات سكنية بنطاق المدينة بتكلفة 22 مليون جنيه ضمن خطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.