تكريم محافظ المنوفية بختام المؤتمر السنوي لمستشفى شبين الكوم التعليمي

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، على هامش ختام فاعليات المؤتمر السنوي السادس لمستشفى شبين الكوم التعليمي تحت عنوان التقنيات المبتكرة في الطب الحديث، والمنعقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

مدير المستشفى التعليمي يهدي درع المؤتمر للمحافظ

وقدم مدير المستشفى التعليمي درع المؤتمر لمحافظ المنوفية تقديراً لدعمه الدائم والمستمر للمنظومة الطبية، وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، مؤكداً على حسن معاملة المرضى وتقديم الدعم اللازم لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير المؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات، من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.

وناقش المؤتمر السنوي السادس لمستشفى شبين الكوم التعليمى، أهم وأحدث التقنيات المبتكرة في الطب الحديث في مختلف الأقسام الطبية من خلال مشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين، وكذا مناقشة عدد من الأبحاث العلمية والدراسات الجديدة للخروج بالتوصيات الطبية الهامة، التي من شأنها تساهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.