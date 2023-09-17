محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم فاعليات «اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ» بشاطئ المندرة المجاني، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة 120 متطوعا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذة الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

خطورة إلقاء المخلفات في البحر

أكد اللواء محمد الشريف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المقرر تنفيذ فعاليات اليوم العالمي بـ 6 شواطئ هي «المندرة، السرايا، الأنفوشي، رأس التين، المكس، الدخيلة» لافتاً إلى أهمية توعية رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشواطئ ومنع وصول المخلفات إلى مياه البحر، وخاصة أن المخلفات البلاستيكية معروف أنها لا تتحلل إلا بعد عشرات السنوات وتؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان، وكذلك القضاء على الثروة السمكية، والحياة البحرية، لذلك يجب توعية الرواد بخطورة إلقاء مخلفاتهم بمياه البحر.

مبادرة عالمية لتنظيف الشواطئ

وأضاف الشريف، أن هذه الفاعليات تتم بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت بـ185 دولة حول العالم بمشاركة 25 ألف متطوع، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها في موسوعة جينيس لتنظيف الشواطىء من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي، كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

وهي مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، بهدف زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية.