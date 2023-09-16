محافظ الإسكندرية: إنشاء 23 مدرسة وصيانة 96 أخرى استعدادا للعام الدراسي الجديد

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

في مستهل الزيارة، رحب محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي وهنأه بالعام الدراسي الجديد، معبرًا عن سعادته لانطلاق أولى جولات الدكتور رضا حجازي لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد من محافظة الإسكندرية، موضحا أنها من المحافظات التي تحظى دائما برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم.

2805 مدارس في الإسكندرية

وأشار إلى أن المحافظة تضم 2805 مدارس في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي 1.445.609 طالب وطالبة ، وتحرص المحافظة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء 23 مدرسة وصيانة 96 في الإسكندرية

وخلال اللقاء أكد «الشريف» أن المنظومة التعليمية بالإسكندرية تواجه العديد من الصعوبات شأنها شأن باقي المحافظات سواء كثافة الطلاب وعجز المدرسين وعجز الإداريين بالمدارس، إلا أننا نعمل على مواجهة تلك المشكلات والتغلب عليها في إطار الإمكانات المتاحة، حيث تم إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما انتهينا من صيانة 96 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وفي كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر لمحافظ الإسكندرية على جهود المحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير سبل الدعم، وخاصة في أيام النوات التي تشهدها الإسكندرية كل عام، كما أشاد بدور الإسكندرية كأولى المحافظات التي طبقت «مجموعات الدعم» بمدارسها على نطاق كافة الإدارات التعليمية كخطوة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية، وقد لاقت نجاحا كبير العام الدراسي الماضي، موضحا أنه يتطلع لأن تكون الإسكندرية منصة تعليمية خاصة بها لاستغلال الكوادر التعليمية المتميزة.

واختتم وزير التربية والتعليم اللقاء بتأكيده على توفير كل الدعم لمحافظة الإسكندرية وكافة محافظات الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الهدف الأسمى للوزارة وهو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم.